Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:21, 24 апреля 2024Интернет и СМИ

Девушка пригласила друга на день рождения и осталась униженной после его ответа

Фото: Richard Burlton / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Smolfeelings рассказала, что решила пригласить друга на день рождения и получила неожиданный ответ. Публикация девушки вызвала бурные обсуждения в сети: многие комментаторы посоветовали ей перестать дружить с мужчиной.

Девушка опубликовала фрагмент переписки с 30-летним другом. Она предложила ему поехать в Монреаль на неделе, когда у нее будет день рождения. «Ты пытаешься организовать вечеринку по случаю собственного дня рождения. Это очень глупо», — написал мужчина. Она призналась, что, прочитав его ответ, почувствовала себя униженной.

Большинство пользователей возмутило сообщение друга девушки. По их мнению, авторше поста стоит перестать с ним общаться. «Мы что, не можем сами устраивать вечеринки по случаю своего дня рождения?», «Я ненавижу людей, которые заставляют тебя чувствовать себя глупо из-за нормальных вещей», «Этот человек просто отвратителен. Даже если бы кто-то не нравился мне или раздражал меня, я бы никогда намеренно не стал заставлять его чувствовать себя униженным», — заявили они.

Ранее другой пользователь Reddit сообщил, что получил письмо со странным содержанием от двоюродного брата. Послание озадачило комментаторов: они предположили, что родственник автора поста употребляет наркотики.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Байден подпишет законопроект о помощи Украине. Когда США возобновят поставки оружия Киеву?

      Прозоров заявил о прятавшемся от призыва в ряды ВСУ Зеленском

      Губернатор сообщил об эвакуации людей с места падения дрона в промзоне Липецка

      Стало известно о победе Трампа на праймериз в Пенсильвании

      Российскому телеведущему дали срок за хищение денег для одаренных детей

      В США задумались об охране Трампа на случай его заключения в тюрьму

      Матвиенко высказалась об укрупнении регионов России

      В Великобритании призвали ограничить еще один вид поставок из России

      Появились подробности об атаке ВСУ по объектам ТЭК в Смоленской области

      Молодой жене отказывающегося от секса мужчины дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше