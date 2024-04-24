Девушка пригласила друга на день рождения и осталась униженной после его ответа

Пользовательница Reddit с ником Smolfeelings рассказала, что решила пригласить друга на день рождения и получила неожиданный ответ. Публикация девушки вызвала бурные обсуждения в сети: многие комментаторы посоветовали ей перестать дружить с мужчиной.

Девушка опубликовала фрагмент переписки с 30-летним другом. Она предложила ему поехать в Монреаль на неделе, когда у нее будет день рождения. «Ты пытаешься организовать вечеринку по случаю собственного дня рождения. Это очень глупо», — написал мужчина. Она призналась, что, прочитав его ответ, почувствовала себя униженной.

Большинство пользователей возмутило сообщение друга девушки. По их мнению, авторше поста стоит перестать с ним общаться. «Мы что, не можем сами устраивать вечеринки по случаю своего дня рождения?», «Я ненавижу людей, которые заставляют тебя чувствовать себя глупо из-за нормальных вещей», «Этот человек просто отвратителен. Даже если бы кто-то не нравился мне или раздражал меня, я бы никогда намеренно не стал заставлять его чувствовать себя униженным», — заявили они.

Ранее другой пользователь Reddit сообщил, что получил письмо со странным содержанием от двоюродного брата. Послание озадачило комментаторов: они предположили, что родственник автора поста употребляет наркотики.