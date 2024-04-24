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12:17, 24 апреля 2024Россия

Бронетехнику НАТО заметили в Москве

Трофейную технику НАТО привезли на Поклонную гору в Москве

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Трофейную технику НАТО привезли на Поклонную гору в Москве. Снятые на месте кадры опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На фотографиях и видеозаписи видно выставленные в ряд образцы бронетехники, которую Запад передал Вооруженных силам Украины в ходе специальной военной операции. На одном из снимков видно американскую БМП Bradley.

На других фотографиях запечатлены бронетранспортеры на колесной и гусеничной базе. Техника стоит под открытым небом на фоне жилой застройки.

Утром 24 апреля Минобороны анонсировало выставку захваченной техники украинских войск в Москве. Выставка начнет работу 1 мая и продлится до начала лета. Там покажут образцы военной техники, поставленной из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других стран. В качестве экспонатов будут представлены, в частности, танк Leopard и БМП Marder.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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