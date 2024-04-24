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04:31, 24 апреля 2024Россия

Частный дом загорелся после падения беспилотника под Воронежем

Губернатор Гусев: частный дом загорелся после падения беспилотника под Воронежем

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа (БПЛА) в пригороде Воронежа. После падения обломков произошло возгорание частного дома. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте уже работают оперативные службы, возгорание локализовано. Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области, объявленный ранее, сохраняется.

Ранее Гусев сообщил, что в регионе уничтожили украинский беспилотник, позже — еще один.

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      Марина Совина
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