Частный дом загорелся после падения беспилотника под Воронежем

Губернатор Гусев: частный дом загорелся после падения беспилотника под Воронежем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа (БПЛА) в пригороде Воронежа. После падения обломков произошло возгорание частного дома. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте уже работают оперативные службы, возгорание локализовано. Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области, объявленный ранее, сохраняется.

Ранее Гусев сообщил, что в регионе уничтожили украинский беспилотник, позже — еще один.