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07:43, 25 апреля 2024Мир

В Италии предупредили о распространении смертоносного вируса в Европе

Евродепутат да Ре заявил о распространении вируса Западного Нила в Европе

Фото: Unsplash

Член Европарламента (ЕП) от Италии Джанантонио да Ре предупредил о распространении смертоносного вируса Западного Нила в Европе. Текст обращения евродепутата к Еврокомиссии (ЕК) изучила «Лента.ру».

«Согласно статистическим данным, приведенным в последнем отчете Европейского агентства по безопасности продуктов питания, число случаев заражения вирусом Западного Нила в Европейском союзе резко возросло. Вирус Западного Нила передается в Европе через укусы комаров. В 2022 году в Европе был зафиксирован один из самых высоких сезонов заболеваемости за всю историю — 1133 случая, что примерно в семь раз больше, чем в 2021 году», — говорится в тексте письма да Ре.

Вирус Западного Нила вызывает заболевание острой, не до конца изученной лихорадки Западного Нила, заболевания, переносимого комарами рода кулекс. Лихорадка распространена в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время фиксируется все больше случаев и в нетропических регионах мира.

В связи с этим он обратился к Еврокомиссии с вопросами о ее планах относительно распространения вируса.

«Учитывая, что вирус характеризуется заметно высокой смертностью и уровнем госпитализации (92 случая смерти и почти 87 процентов всех инфицированных были госпитализированы), может ли Еврокомиссия ответить на следующие вопросы: известно ли ей о быстром распространении вируса Западного Нила в Европе? Как она намерена бороться с его распространением?» — поинтересовался автор обращения.

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Ранее в Москве врачи обнаружили у горожанина лихорадку Западного Нила. Мужчина поступил в Инфекционную клиническую больницу №2 с жалобами на слабость, головную боль и не спадающую насколько дней температуру. На теле россиянина нашли укусы насекомых. Проведенные врачами анализы выявили у пациента опасную экзотическую болезнь.

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      Кирилл Садовский
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