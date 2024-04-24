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17:39, 24 апреля 2024Культура

Депутаты предложили ужесточить организацию концертов после теракта в «Крокусе»

Депутаты внесли законопроект об усилении мер безопасности на концертах
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Депутаты предложили ужесточить организацию концертов после теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, передает РБК.

Отмечается, что в Госдуму были внесены поправки об усилении мер безопасности на зрелищных мероприятиях.

В пометке к документу упоминается, что «массовое совместное пребывание людей представляет собой потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан».

Предполагается, что поправки будут внесены закон «Основы законодательства РФ о культуре». Уточняется, что основной целью законопроекта является дополнение статьей об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия.

В документе предлагается указать, что площадка для проведения зрелищного мероприятия — это здание, сооружение, земельный участок или другие объекты движимого или недвижимого имущества, общественные места, предназначенные для проведения зрелищных мероприятий и соответствующие условиям. Организатором мероприятия, в этом случае, будет считаться физическое лицо или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за подготовку, финансирование и проведение зрелищного мероприятия.

Отмечается, что организатора концерта или другого аналогичного события обяжут сотрудничать с органами власти в решении вопросов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при его проведении.

Ранее концерты певицы Манижи отменили в ряде стран после ее слов о напавших на «Крокус» террористах.

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      Анастасия Астахова
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