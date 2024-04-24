Дроны и артиллерия атаковали Днепропетровскую область

Дроны и артиллерия атаковали Никопольский район Днепропетровской области

Линии электропередач повреждены в Никопольском районе Днепропетровской области в результате ночных обстрелов, часть жителей остались без света. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, передает «Интерфакс».

«Ночью удары по Никопольщине продолжались. Враг применял дронов-камикадзе разных типов и тяжелую артиллерию. Попал по райцентру, Мировской и Марганецкой громадам. Повреждены предприятие и агрофирма. А еще — линии электропередач. Без света осталась часть абонентов. Люди не пострадали», — заявил чиновник.

Он также добавил, что из-за вечерних атак дронов в районе повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Ранее частичный блэкаут произошел в Одессе после ракетной атаки российских войск.