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13:45, 24 апреля 2024Силовые структуры

Друг задержанного замминистра обороны Иванова дал на него показания

Друг задержанного по делу о взятке замминистра обороны дал на него показания
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Moscow City Court's Press Office / Reuters

Друг задержанного по делу о взятке заместителя министра обороны России Тимура Иванова — бизнесмен Сергей Бородин — дал в отношении него показания. Об этом в среду, 24 апреля, со ссылкой на источник сообщает газета «Известия».

По данным источника издания, Бородин ранее был задержан в рамках другого уголовного дела, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на Иванова. Задержанные дружили семьями. У Бородина была ранее общий бизнес с бывшей супругой Иванова. Мужчины являлись кумовьями, они крестили детей друг друга.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Источник «Ленты.ру» рассказал, что операция по его задержанию готовилась не один месяц.

Силовики также намерены проверить бывшую жену задержанного предпринимательницу Светлану Иванову и других его родственников.

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      Владимир Седов
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