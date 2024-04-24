Друг задержанного замминистра обороны Иванова дал на него показания

Друг задержанного по делу о взятке замминистра обороны дал на него показания

Друг задержанного по делу о взятке заместителя министра обороны России Тимура Иванова — бизнесмен Сергей Бородин — дал в отношении него показания. Об этом в среду, 24 апреля, со ссылкой на источник сообщает газета «Известия».

По данным источника издания, Бородин ранее был задержан в рамках другого уголовного дела, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на Иванова. Задержанные дружили семьями. У Бородина была ранее общий бизнес с бывшей супругой Иванова. Мужчины являлись кумовьями, они крестили детей друг друга.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Источник «Ленты.ру» рассказал, что операция по его задержанию готовилась не один месяц.

Силовики также намерены проверить бывшую жену задержанного предпринимательницу Светлану Иванову и других его родственников.