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04:20, 24 апреля 2024Силовые структуры

Экс-подполковник СБУ Прозоров назвал причину провала покушения на него

Прозоров: покушение не удалось из-за плохого подбора исполнителя
Василий Прозоров

Василий Прозоров. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с РИА Новости назвал причину провала покушения на него.

«Это и в принципе подбор плохой исполнителя, то есть подобрали какого-то человека – я не думаю, что он прямо суперпрофессионал. Его просто озадачили», – заявил бывший подполковник.

Кроме того, он связал провал покушения с эффективной работой ФСБ, МВД, Следственного комитета (СК) России, о чем было известно нервничающему исполнителю, который знал, что его поймают.

Ранее Василий Прозоров рассказал, что за покушением на него стоит СБУ, а один из координаторов проживает в Варшаве.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино в Москве. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.

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      Марина Совина
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