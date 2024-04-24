Экс-подполковник СБУ Прозоров назвал причину провала покушения на него

Прозоров: покушение не удалось из-за плохого подбора исполнителя

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с РИА Новости назвал причину провала покушения на него.

«Это и в принципе подбор плохой исполнителя, то есть подобрали какого-то человека – я не думаю, что он прямо суперпрофессионал. Его просто озадачили», – заявил бывший подполковник.

Кроме того, он связал провал покушения с эффективной работой ФСБ, МВД, Следственного комитета (СК) России, о чем было известно нервничающему исполнителю, который знал, что его поймают.

Ранее Василий Прозоров рассказал, что за покушением на него стоит СБУ, а один из координаторов проживает в Варшаве.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино в Москве. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.