Франция предложила ввести новые санкции ЕС для борьбы с дезинформацией из России

Bloomberg: Франция хочет ввести новые санкции ЕС против российской дезинформации

Французское правительство предложило странам Европейского союза (ЕС) ввести новые санкции против России для борьбы с «дезинформацией». Об этом сообщает Bloomberg.

Предложение Франции поддержали Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша. Уточняется, что подобные меры позволят Евросоюзу ужесточить ограничения против «физических и юридических лиц, участвующих в спонсируемой Россией дестабилизирующей деятельности во всем мире».

«Дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, также возросла повсюду в Европе, поскольку российский режим предпринял действия по подрыву демократии, стабильности и верховенства закона с помощью различных гибридных инструментов», — говорится в тексте предложения.

Как отмечает издание, в преддверии июньских выборов в ЕС блок сделал своим главным приоритетом борьбу с якобы растущей волной российской дезинформации.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что прозападные страны не признают правоту России в конфликте на Украине из-за страха перед санкциями. По его словам, многие государства, которые считали Россию агрессором, уже изменили свое мнение.