Генерал ВСУ обвинил США в лицемерии из-за призыва не атаковать российские НПЗ

Генерал ВСУ Романенко обвинил США в лицемерии за призыв не бить по НПЗ в России

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко назвал лицемерным призыв США не атаковать российскую энергоинфраструктуру и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на фоне задержки выделения нового пакета помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны просто смотреть, как они ведут себя с таким лицемерием, с двойными стандартами, и приветствовать их предложения?» — заявил генерал.

Романенко также отметил, что нежелание США поставлять Украине истребители и ракеты ухудшает ситуацию на поле боя.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба воскликнул «Аллилуйя», узнав о решении Конгресса США выделить военную помощь Киеву. По его словам, ему отправил видеообращение на молитвенный завтрак американский политик Майк Джонсон.