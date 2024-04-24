Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 24 апреля 2024Россия

Генпрокурор России высказался о наказании виновных в ущербе от паводка

Генпрокурор Краснов пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводка

Фото: Ольга Кузьмина / Коммерсантъ

Генпрокуратура России добьется ответственности для виновных в масштабном ущербе от паводков в регионах страны. Наказать ответственных пообещал глава ведомства Игорь Краснов, выступая с ежегодным отчетом на заседании Совфеда, трансляция которого ведется на сайте верхней палаты парламента.

По его словам, главной задачей сейчас является помощь пострадавшим от половодья и ликвидация его последствий. «В дальнейшем мы обязательно добьемся ответственности всех виновных», — сказал Краснов.

Генпрокурор заявил, что одной из причин масштабных затоплений стало неприменение гидрологической сети, при помощи которой специалисты прогнозируют паводок. На момент проверки в 2023 году не работала пятая часть из тысячи входящих в нее автоматизированных комплексов и постов, а средства измерения расхода воды не использовались, подчеркнул он.

Краснов добавил, что еще в январе потребовал от главы Росгидромета Игоря Шумакова и министра природных ресурсов Александра Козлова устранить нарушения, но принятые меры оказались неэффективными. В результате, по его словам, отсутствие достоверной и своевременной информации о показателях притока воды не позволило предотвратить масштабное затопление российских регионов.

«Пострадали десятки тысяч людей. Их имуществу, экономике нанесен значительный ущерб, который еще предстоит оценить. О ситуации мною доложено главе государства», — заключил генпрокурор.

Материалы по теме:
«Самое страшное — это еще не конец» Тысячи россиян лишились своих домов из-за ужасного наводнения. Кто в этом виноват?
«Самое страшное — это еще не конец»Тысячи россиян лишились своих домов из-за ужасного наводнения. Кто в этом виноват?
11 апреля 2024
«Грызунов не посадишь». Тысячи россиян лишились домов из-за катастрофического потопа. Кто в этом виноват на самом деле?
«Грызунов не посадишь». Тысячи россиян лишились домов из-за катастрофического потопа. Кто в этом виноват на самом деле?
10 апреля 2024

Ранее в МЧС заявили, что к сильному паводку привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки. По словам главы ведомства Александра Куренкова, половодье 2024 года стало самым масштабным за несколько последних десятилетий.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Священник РПЦ провел панихиду по Навальному. Его запретили в служении и разжаловали

      В ОДКБ оценили возможный выход Армении из организации

      Россиянин сломал установленные на улице портреты участников ВОВ и поплатился

      Раскрыты подробности о заражении людей оленьей зомби-болезнью

      Американский сенатор пообещал не выписывать бесконечно чеки для Киева

      В Генпрокуратуре предложили давать доступ прокурорам к банковским операциям

      Дроны и артиллерия атаковали Днепропетровскую область

      Краснов заявил о необходимости усилить профилактику правонарушений мигрантов

      Россиянам назвали максимально безопасное количество шашлыка

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому региону опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше