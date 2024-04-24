Генпрокурор России высказался о наказании виновных в ущербе от паводка

Генпрокурор Краснов пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводка

Генпрокуратура России добьется ответственности для виновных в масштабном ущербе от паводков в регионах страны. Наказать ответственных пообещал глава ведомства Игорь Краснов, выступая с ежегодным отчетом на заседании Совфеда, трансляция которого ведется на сайте верхней палаты парламента.

По его словам, главной задачей сейчас является помощь пострадавшим от половодья и ликвидация его последствий. «В дальнейшем мы обязательно добьемся ответственности всех виновных», — сказал Краснов.

Генпрокурор заявил, что одной из причин масштабных затоплений стало неприменение гидрологической сети, при помощи которой специалисты прогнозируют паводок. На момент проверки в 2023 году не работала пятая часть из тысячи входящих в нее автоматизированных комплексов и постов, а средства измерения расхода воды не использовались, подчеркнул он.

Краснов добавил, что еще в январе потребовал от главы Росгидромета Игоря Шумакова и министра природных ресурсов Александра Козлова устранить нарушения, но принятые меры оказались неэффективными. В результате, по его словам, отсутствие достоверной и своевременной информации о показателях притока воды не позволило предотвратить масштабное затопление российских регионов.

«Пострадали десятки тысяч людей. Их имуществу, экономике нанесен значительный ущерб, который еще предстоит оценить. О ситуации мною доложено главе государства», — заключил генпрокурор.

Ранее в МЧС заявили, что к сильному паводку привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки. По словам главы ведомства Александра Куренкова, половодье 2024 года стало самым масштабным за несколько последних десятилетий.