Гитару Джона Леннона выставят на торги в США

Гитару лидера группы The Beatles Леннона выставят на аукционе Julien's Auctions

Гитару лидера группы The Beatles, знаменитого музыканта Джона Леннона выставят на торги в США. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Музыкальный инструмент артиста из фильма «На помощь!» 1965 года выставят на аукционе Julien's Auctions. 12-струнную акустическую гитару марки Framus Hootenanny использовали Леннон и его коллега Джордж Харрисон. Она также появлялась в клипах на песни The Beatles It Is Only Love, I Have Just Seen a Face и Girl.

Предварительная стоимость музыкального инструмента составляет 600-800 тысяч долларов, но итоговая цена может дойти более чем до 2,4 миллиона. За такую сумму ранее была продана гитара Леннона Gibson J160E. Инструмент Framus Hootenanny станет одним из лотов на торгах Music Icons вместе с платьем певицы Тины Тернер, кроссовками музыканта Фредди Меркьюри и другими вещами знаменитостей.

«Найти этот инструмент — все равно что найти потерянное произведение Рембрандта или Пикассо, [гитара] находится в отличном состоянии после того, как 50 лет пролежала на чердаке», — рассказал соучредитель и исполнительный директор Julien's Auctions Даррен Джулиан.

Ранее дверь из фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» продали на аукционе «Сокровища с планеты Голливуд» от аукционного дома Heritage Auctions.