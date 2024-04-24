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17:27, 24 апреля 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины заявил о невозможности при помощи Запада остановить Россию

Кулеба: помощь с Запада не сможет остановить продвижение российских войск
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что помощь Запада не сможет остановить продвижение российских войск. Об этом дипломат рассказал в интервью The Guardian.

«Ни один пакет мер не сможет остановить русских. Что остановит русских, так это единый фронт всей Украины и всех ее партнеров», — заявил глава МИД Кулеба.

По его словам, Европе необходимо увеличить производство вооружений, потому что Россия опередила его: «Когда я вижу, чего достигла Россия в создании своей оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так».

В апреле Дмитрий Кулеба призвал политиков Евросоюза не расслабляться из-за решения Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки о выделении помощи Киеву.

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