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15:58, 24 апреля 2024Бывший СССР

Главу Запорожской ОВА обвинили в планировании пророссийского переворота

Руководителя Запорожской ОВА обвинили в планировании пророссийского переворота
Иван Федоров

Иван Федоров. Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожья Анатолий Куртев обвинил руководителя местной областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова в создании планов по проведению российского переворота в регионе. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

«Федоров кулуарно собирает подписи с запрещенных пророссийских партий, прибегает к подкупу и давит на органы местного самоуправления», — заявил Куртев.

Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в регионе и не допустить «мятежа пророссийских сил».

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма отказался называть русских и украинцев братскими народами.

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      Глеб Палехов
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