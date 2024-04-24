Руководителя Запорожской ОВА обвинили в планировании пророссийского переворота

Глава подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожья Анатолий Куртев обвинил руководителя местной областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова в создании планов по проведению российского переворота в регионе. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

«Федоров кулуарно собирает подписи с запрещенных пророссийских партий, прибегает к подкупу и давит на органы местного самоуправления», — заявил Куртев.

Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в регионе и не допустить «мятежа пророссийских сил».

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма отказался называть русских и украинцев братскими народами.