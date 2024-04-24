Губернатор обвинил жителей одного российского региона в финансировании ВСУ

Губернатор Цивилев обвинил жителей Кемеровской области в финансировании ВСУ

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил жителей Кузбасса в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Цивилев рассказал о кибермошенниках, которые вынуждают жителей одного российского региона переводить им деньги. По данным губернатора, эти средства — миллионы рублей — следуют на оплату беспилотников и вооружения для украинской армии.

Глава Кузбасса объявил о введении на предприятиях и в учреждениях «персональной ответственности» руководителей за разъяснения о переводе денег со счетов сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Кемерове суд приговорил к девяти годам лишения свободы 37-летнего местного жителя за намерение воевать на стороне ВСУ.

По данным следствия, россиянин общался с украинским координатором в мессенджере. Он заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию и отправил куратору.