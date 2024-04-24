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09:07, 24 апреля 2024Наука и техника

Раскрыт первый смартфон бренда HMD

SuomiMobiili: HMD Pulse окажется первым смартфоном под брендом HMD

Изображение: HMD

Китайская компания HMD выпустит первый смартфон под собственным брендом летом. Об этом сообщает финское издание SuomiMobiili.

HMD Global владеет правами на бренд Nokia, однако в 2025 году этот договор истечет. Компания уже приготовила смартфоны, которые будет выпускать под собственным брендом HMD.

Первой моделью, раскрытой инсайдерами, оказалась HMD Pulse — информация о девайсе появилась на сайте финской торговой площадки Giganti. Кроме того, фирма представит его улучшенную версию HMD Pulse Pro, данные о девайсе успели сохранить журналисты медиа.

Модель получит 6,56-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+. Также аппарат выйдет с процессором Unisoc T606, 6 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Девайс будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру и датчик глубины разрешением 2 мегапикселя. Корпус смартфона будет защищен по стандарту IP52, гаджет получит поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Pulse Pro также выйдет с аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов, ОС Android 14, встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев. Стоимость смартфона составит 179 евро, или около 18 тысяч рублей, телефон появится в продаже в июле.

В конце марта стало известно, что китайская компания HDM Global представит новую версию телефона Nokia. Девайс окажется перевыпущенной версией Nokia 3210, который представили 25 лет назад.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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