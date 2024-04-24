Раскрыт первый смартфон бренда HMD

SuomiMobiili: HMD Pulse окажется первым смартфоном под брендом HMD

Китайская компания HMD выпустит первый смартфон под собственным брендом летом. Об этом сообщает финское издание SuomiMobiili.

HMD Global владеет правами на бренд Nokia, однако в 2025 году этот договор истечет. Компания уже приготовила смартфоны, которые будет выпускать под собственным брендом HMD.

Первой моделью, раскрытой инсайдерами, оказалась HMD Pulse — информация о девайсе появилась на сайте финской торговой площадки Giganti. Кроме того, фирма представит его улучшенную версию HMD Pulse Pro, данные о девайсе успели сохранить журналисты медиа.

Модель получит 6,56-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+. Также аппарат выйдет с процессором Unisoc T606, 6 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Девайс будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру и датчик глубины разрешением 2 мегапикселя. Корпус смартфона будет защищен по стандарту IP52, гаджет получит поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Pulse Pro также выйдет с аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов, ОС Android 14, встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев. Стоимость смартфона составит 179 евро, или около 18 тысяч рублей, телефон появится в продаже в июле.

В конце марта стало известно, что китайская компания HDM Global представит новую версию телефона Nokia. Девайс окажется перевыпущенной версией Nokia 3210, который представили 25 лет назад.