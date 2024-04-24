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14:34, 24 апреля 2024Силовые структуры

В Карачаево-Черкесии нашли автомобиль напавших на силовиков подозреваемых

В КЧР обнаружили автомобиль подозреваемых, стрелявших в полицейских

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

В Карачаево-Черкесии сыщики обнаружили автомобиль, на которым после нападения на наряд полиции скрылись подозреваемые. Об этом в среду, 24 апреля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Криминалистами регионального управления СК проведен осмотр машины и ее изъятие, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы. Нападение произошло в ночь на 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске, когда полицейские обходили территорию. Подозреваемые открыли огонь и похитили табельное оружие и боеприпасы. Ранения двоих сотрудников оказались не совместимы с жизнью. За жизнь третьего борются врачи.

На следующий день в республиканском управление СКР сообщили, что удалось установить причастность к обстрелу силовиков Руслана и Ахмата Элькановых, Казбека Джазаева, Руслана Семенова и Владимира Аверьянова. Мужчины покинули место происшествия и скрываются.

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      Владимир Седов
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