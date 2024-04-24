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12:37, 24 апреля 2024Культура

Киркоров решил не устраивать вечеринку в честь дня рождения

Певец Филипп Киркоров решил отказаться от вечеринки в честь своего дня рождения
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Эстрадный певец Филипп Киркоров решил отказаться от вечеринки по случаю своего 57-го дня рождения. Его слова приводит Super.ru.

Артист отметил, что в этом году хочет провести праздник без камер, публичности и внимания «извне». «Но с теплом изнутри. В этот день хотелось бы побыть дома. В этот день будет 30 лет, как не стало моей мамы. Праздника особо никогда не получалось, я его искусственно создавал», — рассказал исполнитель.

Киркоров также напомнил, что на 30 апреля выпадает 40 дней со дня теракта в «Крокус Сити Холле». «Повода особо для веселья нет, но в кругу моих близких и семьи [планирую] все-таки поднять [тост] за здоровье мое и папы», — добавил артист.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров впервые выступит в Государственном Кремлевском дворце после участия в скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

ЖЗЛ
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