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09:15, 24 апреля 2024Спорт

Клуб Овечкина проиграл второй матч команде Панарина в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» потерпел второе поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Фото: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде проиграл второй матч «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 24 апреля, и завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Нью-Йорка. За команду из Нью-Йорка играет россиянин Артемий Панарин. В «Вашингтоне» выступает его соотечественник Александр Овечкин. Они не отметились результативными действиями.

«Рейджерс» одержал вторую победу в двух матчах и ведет в серии со счетом 2-0. Третья игра состоится в Вашингтоне 27 апреля. Серия завершится, когда один из клубов выиграет четыре матча.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс». В финале команда оказалась сильнее «Флориды Пантерс».

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      Алексей Гусев
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