Командир «Ахмата» предрек ощутимый результат действий российских войск в июне

Командир «Ахмата» Алаудинов: к началу июня увидим ощутимый результат в зоне СВО

К концу мая — началу июня 2024 года российские войска могут добиться ощутимого результата в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое мнение в эфире Первого канала выразил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Я так думаю, что к концу месяца — началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат, еще больше», — сказал он, отметив, что противник начал сыпаться.

По его словам, подразделений российских войск ежедневно берут под контроль участки и населенные пункты. Итог их действий видно ежедневно, подчеркнул Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» заявил, что Вооруженные силы России сделают все, чтобы спецоперация завершилась в 2024 году. Военнослужащий также подчеркнул, что российские войска вряд ли остановят те деньги, которые выделяют Украине из Европы и США.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.