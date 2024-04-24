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13:19, 24 апреля 2024Россия

Командир «Ахмата» предрек ощутимый результат действий российских войск в июне

Командир «Ахмата» Алаудинов: к началу июня увидим ощутимый результат в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

К концу мая — началу июня 2024 года российские войска могут добиться ощутимого результата в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое мнение в эфире Первого канала выразил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Я так думаю, что к концу месяца — началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат, еще больше», — сказал он, отметив, что противник начал сыпаться.

По его словам, подразделений российских войск ежедневно берут под контроль участки и населенные пункты. Итог их действий видно ежедневно, подчеркнул Алаудинов.

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Ранее командир «Ахмата» заявил, что Вооруженные силы России сделают все, чтобы спецоперация завершилась в 2024 году. Военнослужащий также подчеркнул, что российские войска вряд ли остановят те деньги, которые выделяют Украине из Европы и США.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

ЖЗЛ
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