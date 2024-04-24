«Краснодар» победил «Балтику» и приблизился к первому месту в РПЛ

«Краснодар» в домашнем матче 25-го тура РПЛ обыграл калининградскую «Балтику»

«Краснодар» в домашнем матче 25-го тура РПЛ обыграл калининградскую «Балтику». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В составе клуба с юга России дублем отметился колумбиец Кордоба, еще один мяч забил Эдуард Сперцян. «Балтика» ответила дублем Данилы Козлова.

Благодаря победе «Краснодар» сократил отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка. Клуб из Санкт-Петербурга в своей встрече 25-го тура уступил на своем поле казанскому «Рубину». «Балтика» на данный момент находится в зоне стыковых матчей, на 14-й строчке.