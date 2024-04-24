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13:37, 24 апреля 2024Экономика

Россиянка по вине УК три года жила в затопленной квартире

Жительница Красноярского края три года страдала от залива квартиры по вине УК

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жительница Красноярского края три года страдала от постоянных затоплений из-за прохудившейся крыши. Жалобы в управляющую компанию успехов не приносили, сообщает местное управление Роспотребнадзора.

По вине обслуживающей организации собственница жилплощади в Краснотуранском районе области была вынуждена жить в вечной сырости и плесени. В УК неоднократные просьбы женщины починить кровлю игнорировали.

Не дождавшись ответа, хозяйка провела в квартире экспертизу и подала иск с требованием возместить вред, нанесенный жилью и здоровью. Суд встал на сторону пострадавшей. По его решению, с компании взыскали больше 300 тысяч рублей, включая ущерб, компенсацию морального вреда и штраф.

Ранее два миллиона рублей у УК удалось отсудить воронежцам. В результате разрыва трубы стояка в доме затопило несколько квартир. Добиться выплат, однако, получилось не сразу. Возмещение убытков ускорил арест счетов компании. Запоздалая реакция стоила коммунальщикам дополнительных 200 тысяч рублей исполнительского сбора.

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      Виктория Клабукова
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