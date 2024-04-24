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18:00, 24 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко ответил на вопрос о ядерном оружии словами «это наше дело с Путиным»

Лукашенко о механизме применения ядерного оружия: «это наше дело с Путиным»
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о применении ядерного оружия, заявил, что это его дело с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит БЕЛТА.

«Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано», — ответил он на вопрос, прописан ли механизм применения ядерного оружия в новой Военной доктрине.

При этом Лукашенко напомнил об утверждении указа, где есть формула применения ракетного ядерного тактического оружия и бомб, которые подвешиваются под самолет. По словам президента, все это прописано. Однако глава государства предпочитает меньше говорить об этом.

Ранее белорусский лидер заявил, что страна разместила на своей территории тактическое ядерное оружие так же, как это делают США в Европе. Он подчеркнул, что США наращивают свои наступательные возможности, размещая своих солдат в Европе на постоянной основе.

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      Кристина Есикова
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