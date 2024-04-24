Молдавского оппозиционера Шора обвинили в использовании «грязных денег»

Премьер Молдавии Речан обвинил Шора в использовании криминальных средств

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил об использовании оппозиционным политиком Иланом Шором «грязных средств». Так глава кабмина республики прокомментировал изъятие более миллиона долларов у участников съезда оппозиционного блока «Победа», передает ТАСС.

«Мы видели, как было изъято более миллиона долларов. Прошу и дальше госорганы быть бдительными (...). Хочу отметить, что эти деньги — грязные, от криминальной группировки, деньги представляют угрозу для государства», — обвинил Шора Речан.

Обыски у 150 молдавских оппозиционеров, являющихся сторонниками блока «Победа», прошли во вторник, 23 апреля. Поводом для их проведения стало сообщение о контрабанде, полученное таможенной службой республики. Кроме денег, были изъяты более 120 мобильных телефонов, сообщалось о возбуждении уголовного дела.

Также стало известно о направлении в суд материалов уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул. Вместе с ней фигурантом проходит секретарь центрального офиса бывшей политической партии «Шор».