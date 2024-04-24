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16:27, 24 апреля 2024Путешествия

Заполонивший европейский курорт розовый кокаин сравнили со «взрывом бомбы»

The Mirror: на Ибице стали массово продавать розовый кокаин

Фото: GermÃ¡N Lama / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярный европейский курорт Ибица заполонил розовый кокаин, который массово продают на вечеринках. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что опасный наркотик представляет собой комбинацию таких веществ как кетамин и экстази. Для придания более яркого вида производители используют розовый краситель. По данным экспертов, побочные эффекты от принятия такого кокаина можно сравнить со «взрывом бомбы».

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Также специалисты предупреждают, что розовый кокаин готовят из остатков других наркотиков. «Он настолько силен, что вызывает тяжелую гипертонию и может привести к сердечной недостаточности. Это бомба, потому что это экстази и амфетамины в форме порошка. Люди даже не знают, что они употребляют», — объяснили в полиции.

Ранее британский студент попытался пронести замаскированный под молоко кокаин в самолет до Лондона и попался. Инцидент произошел в аэропорту колумбийского города Кали. 25-летний Фахад Уддин Ахмед был задержан при попытке сесть в самолет.

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      Марк Успенский
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