Заполонивший европейский курорт розовый кокаин сравнили со «взрывом бомбы»

The Mirror: на Ибице стали массово продавать розовый кокаин

Популярный европейский курорт Ибица заполонил розовый кокаин, который массово продают на вечеринках. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что опасный наркотик представляет собой комбинацию таких веществ как кетамин и экстази. Для придания более яркого вида производители используют розовый краситель. По данным экспертов, побочные эффекты от принятия такого кокаина можно сравнить со «взрывом бомбы».

Также специалисты предупреждают, что розовый кокаин готовят из остатков других наркотиков. «Он настолько силен, что вызывает тяжелую гипертонию и может привести к сердечной недостаточности. Это бомба, потому что это экстази и амфетамины в форме порошка. Люди даже не знают, что они употребляют», — объяснили в полиции.

Ранее британский студент попытался пронести замаскированный под молоко кокаин в самолет до Лондона и попался. Инцидент произошел в аэропорту колумбийского города Кали. 25-летний Фахад Уддин Ахмед был задержан при попытке сесть в самолет.