На Украине предположили сроки получения военной помощи

Нардеп Ивченко: логистика и бюрократия задержат поставки на Украину

Депутат Верховной Рады Вадим Ивченко заявил, что логистические проблемы и бюрократия могут задержать поставки военной помощи на Украину на два-три месяца, а до линии фронта они доберутся еще дольше. Его слова передает The Associated Press.

По его словам, задача Вооруженных сил Украины (ВСУ) состоит в попытках удержать оборону до тех пор, пока к середине лета не прибудет основная часть новых поставок.

«И вероятно... в конце лета мы увидим некоторое движение, наступательное движение украинских вооруженных сил», — заметил Ивченко.

Ранее глава Офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что США опоздали с принятием пакета военной помощи Украине, поставки оружия в рамках пакета нужны были Киеву еще вчера. Он отказался комментировать конкретные сроки поставок оружия, сославшись на соображения безопасности.