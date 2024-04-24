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21:17, 24 апреля 2024Бывший СССР

На Украине раскритиковали слова Кулебы о проживающих за границей военнообязанных

Страна.ua: Кулеба назвал предателями проживающих за границей военнообязанных

Фото: Claudia Greco / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба счел предателями военнообязанных соотечественников, которые в настоящее время проживают за рубежом. Его слова об отказе в консульских услугах для украинцев за границей раскритиковало издание «Страна.ua».

«Показателен в этом плане комментарий главы МИД Дмитрия Кулебы, в котором он фактически назвал предателями всех военнообязанных украинцев, находящихся за границей», — сказано в статье.

По данным издания, соответствующее решение МИД Украины носит как практический, так и символический характер. Подчеркивается, что таким образом Киев стремится показать, что все меры, которые касаются мобилизации в стране, будут достаточно жесткими. При этом непонятно, какого именно эффекта власти хотели добиться данным решением, заключили авторы материала.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации до 25 лет. Ранее он составлял 27 лет. Украинский глава объяснил необходимость отправки молодых людей на фронт тем, что они лучше понимают современные технологии.

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      Марина Совина
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