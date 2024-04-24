Назван прожиточный минимум пенсионера в России

Экономист Швец: прожиточный минимум российского пенсионера удвоился за 10 лет

Прожиточный минимум российского пенсионера в 2024 году составляет 13 290 рублей. Такую сумму в беседе с «Газетой.ру» назвала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она отметила, что за последние десять лет этот показатель увеличился более чем вдвое — на 6892 рубля. При этом эксперт напомнила, что фактический размер пенсии рассчитывается по формуле, которая учитывает заработанные россиянином пенсионные баллы, и также фиксированную часть — 8134,88 рубля в 2024 году. В зависимости от количества баллов реальная пенсия может оказаться как выше, так и ниже прожиточного минимума, объяснила Швец.

Однако по закону размер пенсии не может быть меньше этой величины. В таком случае, если начисленная пенсия в 2024 году окажется ниже 13 290 рублей, пенсионеру будут доплачивать из регионального или федерального бюджета до прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионера, добавила экономист.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что для начисления страховой пенсии в 2024 году будет необходимо минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 балла пенсионного коэффициента. С 2025 года минимальное число баллов пенсионного коэффициента вырастет до 30. Количество зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового стажа, объяснил он.