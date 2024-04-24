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15:35, 24 апреля 2024Бывший СССР

Названы возможные направления дальнейшего наступления Российской армии

Военный обозреватель Шлепченко: ВС РФ могут продвинуться в сторону Новогродовки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После взятия под контроль населенного пункта Очеретино на авдеевском направлении Российская армия может двинуться в сторону Новогродовки. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

По его мнению, названное направление выглядит наиболее перспективным, это откроет новое пространство для маневров против оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия». «Но это перспектива не сегодняшняя и даже не завтрашняя — это перспектива развития на ближайшие несколько месяцев, возможно, до конца лета», — пояснил эксперт.

Военный эксперт, офицер Донецкой народной республики в запасе Александр Матюшин, в свою очередь заявил, что после взятия Очеретино российские войска должны будут развернуться на левый фланг с целью выхода в тыл остаткам группировки ВСУ на авдеевском направлении.

В ночь на 23 апреля украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на одного из волонтеров подтвердило информацию о бегстве ВСУ из Очеретино. Волонтер отметил, что выровнять фронт на авдеевском направлении после успеха ВС России будет сложно.

Украинские источники писали, что причиной провала обороны украинских войск в Очеретино стали действия руководства 115-й механизированной бригады ВСУ. Журналисты указывали на некомпетентность ряда ключевых спикеров ВСУ и рост недоверия к руководству.

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      Алина Гончарова
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