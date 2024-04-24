Носитель «Калибров» выполнил глубоководное погружение

Подлодка «Магадан» ТОФ выполнила глубоководное погружение

Дизель-электрическая подлодка «Магадан» проекта 636.3 Тихоокеанского флота (ТОФ), которая может нести крылатые ракеты «Калибр», выполнила глубоководное погружение на глубину 240 метров. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Магадан" выполнил глубоководное погружение на глубину 240 метров. В ходе глубоководного погружения экипаж отработал управление подлодкой на больших глубинах и проверил работу всех ее систем и механизмов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов в акватории залива Петра Великого. Погружение обеспечивал экипаж спасательного судна «Георгий Козьмин». После выполнения подводной части упражнения подлодка осуществила всплытие в надводное положение.

Подлодка «Магадан» проекта 636.3 получила шесть носовых торпедных аппаратов, которые позволяют нести различные модификации ракет «Калибр». Подлодку передали флоту в 2021 году.

В марте стало известно, что подводная лодка «Можайск» проекта 636.3 в рамках учений выполнила глубоководное погружение на глубину до 190 метров в морском полигоне Балтики.