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19:37, 25 марта 2024Наука и техника

Подлодка «Можайск» выполнила глубоководное погружение

ТАСС: подлодка «Можайск» выполнила глубоководное погружение в Балтике

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Подводная лодка «Можайск» в рамках учений выполнила глубоководное погружение в морском полигоне Балтики. Об этом со ссылкой на Балтийский флот сообщает ТАСС.

В ходе учений субмарина выполнила погружения на различные глубины до 190 метров. В рамках мероприятия была проверена работа систем и механизмов подлодки и алгоритм управления работой субмариной на глубине.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация сообщила, что новейшая подводная лодка «Можайск» приступила к отработке задачи Л-2 в полигонах Балтийского флота.

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      Иван Потапов
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