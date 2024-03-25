ТАСС: подлодка «Можайск» выполнила глубоководное погружение в Балтике

Подводная лодка «Можайск» в рамках учений выполнила глубоководное погружение в морском полигоне Балтики. Об этом со ссылкой на Балтийский флот сообщает ТАСС.

В ходе учений субмарина выполнила погружения на различные глубины до 190 метров. В рамках мероприятия была проверена работа систем и механизмов подлодки и алгоритм управления работой субмариной на глубине.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация сообщила, что новейшая подводная лодка «Можайск» приступила к отработке задачи Л-2 в полигонах Балтийского флота.