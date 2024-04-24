Обозначены сроки начала испытаний российского «Рокота»

МО РФ: испытания ракет «Рокот» начнутся в конце 2024 года

Запуски конверсионных легких ракет «Рокот» начнутся в конце 2024 года. Срок начала испытаний носителя обозначили в Минобороны России (МО РФ). Об этом сообщает ТАСС.

«Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса "Рокот", испытание которого планируется начать в декабре текущего года», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

В апреле 2023 года гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил о начале изготовления ряда элементов для ракеты «Рокот-М» без украинской системы управления, полностью с российскими деталями

В мае 2022-го руководитель говорил, что «Рокот-М» планируется запустить в 2024 году. По его словам, изначально планировалось запустить «Рокот-М» в 2022-м, однако аудит показал необходимость замены не только системы управления, но и оборудования, которое долго эксплуатировалось и исчерпало свой ресурс.