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02:56, 24 апреля 2024Бывший СССР

Один из районов Харькова остался без газа

Мэр Терехов: Шевченковский район Харькова остался без газа

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Шевченковский район Харькова остался без газа из-за повреждения газопровода. Об этом сообщил мэр украинского города Игорь Терехов изданию «Общественное».

«Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне», — скахал он.

Ранее Терехов сообщил о сильных взрывах в городе.

Днем 23 апреля в Харькове произошла серия взрывов. Информацию о ней подтвердил глава города. Где они раздались, неизвестно.

Ранее в социальных сетях появились кадры удара по телебашне в Харькове. Видео было снято 22 апреля.

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      Марина Совина
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