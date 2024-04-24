Один из районов Харькова остался без газа
Мэр Терехов: Шевченковский район Харькова остался без газа
Шевченковский район Харькова остался без газа из-за повреждения газопровода. Об этом сообщил мэр украинского города Игорь Терехов изданию «Общественное».
«Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне», — скахал он.
Ранее Терехов сообщил о сильных взрывах в городе.
Днем 23 апреля в Харькове произошла серия взрывов. Информацию о ней подтвердил глава города. Где они раздались, неизвестно.
Ранее в социальных сетях появились кадры удара по телебашне в Харькове. Видео было снято 22 апреля.