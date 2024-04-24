Один из районов Харькова остался без газа

Мэр Терехов: Шевченковский район Харькова остался без газа

Шевченковский район Харькова остался без газа из-за повреждения газопровода. Об этом сообщил мэр украинского города Игорь Терехов изданию «Общественное».

«Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне», — скахал он.

Ранее Терехов сообщил о сильных взрывах в городе.

Днем 23 апреля в Харькове произошла серия взрывов. Информацию о ней подтвердил глава города. Где они раздались, неизвестно.

Ранее в социальных сетях появились кадры удара по телебашне в Харькове. Видео было снято 22 апреля.