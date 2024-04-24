Пассажирский лайнер почти столкнулся с четырьмя самолетами из-за диспетчера

Daily Mail: лайнер Swiss Air почти столкнулся с четырьмя самолетами в Нью-Йорке

Пассажирский лайнер почти столкнулся с четырьмя другими самолетами во время взлета в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел из-за ошибки связи между диспетчерами. Когда борт Swiss Air уже разогнался на взлетно-посадочной полосе, пилоты заметили, что еще четыре лайнера находятся на пути. Экипаж решил отменить взлет.

Ранее два самолета американских авиакомпаний с пассажирами на борту едва не столкнулись в аэропорту США. Инцидент случился с Boeing 737-800 MAX и Embraer ERJ-190 в авиагавани Вашингтона имени Рональда Рейгана 18 апреля.

