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16:43, 24 апреля 2024Путешествия

Пассажирский лайнер почти столкнулся с четырьмя самолетами из-за диспетчера

Daily Mail: лайнер Swiss Air почти столкнулся с четырьмя самолетами в Нью-Йорке

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Пассажирский лайнер почти столкнулся с четырьмя другими самолетами во время взлета в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел из-за ошибки связи между диспетчерами. Когда борт Swiss Air уже разогнался на взлетно-посадочной полосе, пилоты заметили, что еще четыре лайнера находятся на пути. Экипаж решил отменить взлет.

Ранее два самолета американских авиакомпаний с пассажирами на борту едва не столкнулись в аэропорту США. Инцидент случился с Boeing 737-800 MAX и Embraer ERJ-190 в авиагавани Вашингтона имени Рональда Рейгана 18 апреля.

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      Марк Успенский
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