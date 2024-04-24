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17:22, 24 апреля 2024Россия

В России рассказали о первых очных переговорах с Украиной по возвращению детей

Депутат Чепа: РФ подготовила полную информацию о детях к переговорам с Украиной
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россия поднимала вопрос о проведении очных переговоров с Украиной по поводу возвращения детей в семьи в Женеве на площадке Межпарламентского союза (МПС), рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О деталях подготовки к переговорам он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Мы говорили, что подготовили полную информацию по детям, которым в том числе была оказана медицинская помощь, потому что многие оказались в очень тяжелом состоянии. И [говорили, что] Россия готова передать детей на соответствующих договоренностях. Это делается, процесс этот идет. И в основном он идет благодаря нашему омбудсмену и активности специально созданной для этого комиссии», — поделился депутат.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что Москва и Киев впервые провели очные переговоры по поводу детей при посредничестве Катара. Омбудсмен отметила, что, согласно достигнутым договоренностям, 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию.

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