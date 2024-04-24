Песков заявил о постоянных контактах Путина и Шойгу

Песков заявил, что Путин и Шойгу имеют постоянные контакты

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны страны Сергей Шойгу находятся в постоянном контакте. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«У верховного главнокомандующего в ходе СВО постоянные контакты с министром обороны. Они ежедневные», — сказал представитель Кремля.

При этом он не уточнил, обсуждали ли Путин и Шойгу ситуацию с задержанием заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова. «Я не могу вам детали привести», — сказал Песков.

Замглавы Минобороны задержали вечером 23 апреля по подозрению в получении взятки. Возбуждено дело по статье 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки»), она предусматривает наказание до 15 лет колонии.

Отмечается, что Иванов занимает пост замминистра обороны с 2016 года, курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку.