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13:22, 24 апреля 2024Россия

Песков заявил о постоянных контактах Путина и Шойгу

Песков заявил, что Путин и Шойгу имеют постоянные контакты

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны страны Сергей Шойгу находятся в постоянном контакте. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«У верховного главнокомандующего в ходе СВО постоянные контакты с министром обороны. Они ежедневные», — сказал представитель Кремля.

При этом он не уточнил, обсуждали ли Путин и Шойгу ситуацию с задержанием заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова. «Я не могу вам детали привести», — сказал Песков.

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Замглавы Минобороны задержали вечером 23 апреля по подозрению в получении взятки. Возбуждено дело по статье 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки»), она предусматривает наказание до 15 лет колонии.

Отмечается, что Иванов занимает пост замминистра обороны с 2016 года, курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку.

ЖЗЛ
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