Планы Макрона по отправке войск на Украину объяснили

Украинский юрист Калиниченко: Макрон хочет французский ВПК на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет разместить свой военно-промышленный комплекс (ВПК) на Украине. Об этом заявил украинский юрист-международник Александр Калиниченко в интервью Liga.net.

По его словам, это объясняет заявления главы государства о возможной отправке французских войск на Украину.

«Франция хочет иметь на Украине свой ВПК, наращивать тренировочные миссии украинских войск. Сейчас французы на уровне ЕС учат в Польше и Германии. Париж хочет перенести миссии к нам», — уточнил Калиниченко.

Юрист добавил, что подобные объекты могут быть размещены в западных регионах Украины.

Калиниченко также рассказал об исторической подоплеке планов Макрона по отправке войск на Украину. Он отметил, что Париж «имеет сантименты» в связи с активным участием в развитии Одессы.