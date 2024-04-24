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16:50, 24 апреля 2024Бывший СССР

Планы Макрона по отправке войск на Украину объяснили

Украинский юрист Калиниченко: Макрон хочет французский ВПК на Украине
Эмманюэль Макрон (в центре)

Эмманюэль Макрон (в центре). Фото: Ronan Lietar / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет разместить свой военно-промышленный комплекс (ВПК) на Украине. Об этом заявил украинский юрист-международник Александр Калиниченко в интервью Liga.net.

По его словам, это объясняет заявления главы государства о возможной отправке французских войск на Украину.

«Франция хочет иметь на Украине свой ВПК, наращивать тренировочные миссии украинских войск. Сейчас французы на уровне ЕС учат в Польше и Германии. Париж хочет перенести миссии к нам», — уточнил Калиниченко.

Юрист добавил, что подобные объекты могут быть размещены в западных регионах Украины.

Калиниченко также рассказал об исторической подоплеке планов Макрона по отправке войск на Украину. Он отметил, что Париж «имеет сантименты» в связи с активным участием в развитии Одессы.

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      Екатерина Грищенко
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