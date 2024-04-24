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20:27, 24 апреля 2024Наука и техника

Полковник назвал преимущества С-500

Полковник Баранец: зенитная система С-500 получит экономичные ракеты

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Триумф», которую войска получат в 2024 году, превосходит предшественников. Преимущества комплекса назвал полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с изданием «Царьград».

По его словам, С-500 получила новый радар. Кроме того, у ЗРС самая совершенная система наведения. Другим преимуществом С-500 эксперт назвал более экономичные ракеты.

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Баранец отметил, что С-500 превосходит систему С-400, которая может обнаружить цель на расстоянии около 500 километров, по дальности обнаружения. Также он отнес к преимуществам С-500 систему управления огнем и модернизированный радар.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году Вооруженные силы России впервые получат системы противовоздушной обороны С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

ЖЗЛ
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      Даниил Иринин
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