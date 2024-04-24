Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания S7 Airlines запустила распродажу билетов с 50-процентной скидкой

Популярная российская авиакомпания S7 Airlines запустила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Акция продлится только один день — 24 апреля 2024 года, а улететь по купленным билетам можно будет с 28 апреля. Есть выгодные предложения по направлениям Москва — Мурманск, Москва — Саратов, Москва — Улан-Удэ, Иркутск — Владивосток, Новосибирск — Ижевск, Новосибирск — Чита и другим.

Накануне о распродаже билетов со скидками до 50 процентов заявила авиакомпания «Аэрофлот». Уточняется, что в рамках акции российские туристы смогут купить билеты с 23 по 25 апреля, а улететь — с 25 апреля по 31 мая.