Президент Грузии помиловала участника акций протеста против закона об иноагентах

Зурабишвили помиловала протестовавшего против закона об иноагентах гражданина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Лазаре Григориадиса, протестовавшего в 2023 году против закона об иноагентах. Он был осужден на девять лет тюрьмы по делу о насилии над представителем закона, передает ТАСС.

«Президент Грузии издала акт о помиловании Лазаре Григориадиса», — цитируется в публикации сообщение пресс-службы главы государства.

Согласно позиции Зурабишвили, Григориадис был участником акций протеста, однако факт совершения указанным гражданином противоправного деяния не был доказан судом должным образом.

Ранее премьер Грузии Иралкий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти республики не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, западные политики не смогли предложить ни одного аргумента против его принятия.