Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:36, 24 апреля 2024Бывший СССР

Президент Грузии помиловала участника акций протеста против закона об иноагентах

Зурабишвили помиловала протестовавшего против закона об иноагентах гражданина

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Лазаре Григориадиса, протестовавшего в 2023 году против закона об иноагентах. Он был осужден на девять лет тюрьмы по делу о насилии над представителем закона, передает ТАСС.

«Президент Грузии издала акт о помиловании Лазаре Григориадиса», — цитируется в публикации сообщение пресс-службы главы государства.

Согласно позиции Зурабишвили, Григориадис был участником акций протеста, однако факт совершения указанным гражданином противоправного деяния не был доказан судом должным образом.

Ранее премьер Грузии Иралкий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти республики не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, западные политики не смогли предложить ни одного аргумента против его принятия.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Воевавший за Россию сербский доброволец попросил Путина о помощи. Почему его хотят выдворить из страны?

      Командир «Ахмата» заявил о ежедневных успехах России в зоне СВО

      Синоптик объяснил ранний сезон ураганов в Москве

      Друг задержанного замминистра обороны Иванова дал на него показания

      В США заявили о подрыве авторитета НАТО из-за попыток развалить Россию

      Банду украинских телефонных мошенников задержали в Чехии

      Украинский дизайнер выпустила сшитую из трусов юбку за 61 тысячу рублей

      Носитель «Калибров» выполнил глубоководное погружение

      Адвокат замминистра обороны высказал позицию Иванова по делу о взятках

      Россиянка попала в больницу с острым удушьем из-за съеденных год назад фисташек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше