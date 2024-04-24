При взрыве в Подмосковье пострадали четыре человека

«360»: в Подмосковье произошел взрыв, пострадали четыре человека

В Московской области произошел взрыв, пострадали четыре человека в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает телеканал 360.ru.

ЧП произошло в рабочем поселке Лотошино, взрыв прогремел в поле. По словам представителя администрации населенного пункта, один из людей получил открытый перелом правой и осколочные ранения левой голеней, у второго диагностировали множественные осколочные ранения ног и тела.

У третьего пострадавшего обнаружили осколочные ранения правой скулы. У четвертого — поверхностную травму головы. Причина взрыва на данный момент неизвестна.

Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины упал и взорвался возле проходной промышленного предприятия в Шебекино Белгородской области. Пострадали три человека. Одного мужчину с ранениями грудной клетки и плеча доставили в областную клиническую больницу.