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15:10, 24 апреля 2024Россия

При взрыве в Подмосковье пострадали четыре человека

«360»: в Подмосковье произошел взрыв, пострадали четыре человека

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Московской области произошел взрыв, пострадали четыре человека в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает телеканал 360.ru.

ЧП произошло в рабочем поселке Лотошино, взрыв прогремел в поле. По словам представителя администрации населенного пункта, один из людей получил открытый перелом правой и осколочные ранения левой голеней, у второго диагностировали множественные осколочные ранения ног и тела.

У третьего пострадавшего обнаружили осколочные ранения правой скулы. У четвертого — поверхностную травму головы. Причина взрыва на данный момент неизвестна.

Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины упал и взорвался возле проходной промышленного предприятия в Шебекино Белгородской области. Пострадали три человека. Одного мужчину с ранениями грудной клетки и плеча доставили в областную клиническую больницу.

ЖЗЛ
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