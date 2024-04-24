Прокуратура проконтролирует использование регионами списываемых кредитов

Краснов пообещал добиться, чтобы списываемые регионам кредиты не шли на банкеты

Прокуратура проконтролирует, чтобы списываемые регионам по инициативе президента кредиты не шли на банкеты, премии и машины чиновникам. Об этом во время отчета в Совете Федерации заявил генпрокурор Игорь Краснов, сообщает ТАСС.

Краснов пообещал, что надзорные ведомства будут добиваться, чтобы эти деньги направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры в регионах. Прокуратура теперь может оспаривать сделки в суде, напомнил он. Так, например, ведомство уже пресекло легализацию 46 миллиардов рублей, блокировав вывод активов почти на семь миллиардов рублей.

Ранее генпрокурор России заявил, что добьется ответственности для виновных в масштабном ущербе от паводков в регионах страны. Генпрокурор заявил, что одной из причин масштабных затоплений стало неприменение гидрологической сети, при помощи которой специалисты прогнозируют паводок. На момент проверки в 2023 году не работала пятая часть из тысячи входящих в нее автоматизированных комплексов и постов, а средства измерения расхода воды не использовались.