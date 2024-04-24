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12:07, 24 апреля 2024Силовые структуры

Прокуратура проконтролирует использование регионами списываемых кредитов

Краснов пообещал добиться, чтобы списываемые регионам кредиты не шли на банкеты
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Прокуратура проконтролирует, чтобы списываемые регионам по инициативе президента кредиты не шли на банкеты, премии и машины чиновникам. Об этом во время отчета в Совете Федерации заявил генпрокурор Игорь Краснов, сообщает ТАСС.

Краснов пообещал, что надзорные ведомства будут добиваться, чтобы эти деньги направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры в регионах. Прокуратура теперь может оспаривать сделки в суде, напомнил он. Так, например, ведомство уже пресекло легализацию 46 миллиардов рублей, блокировав вывод активов почти на семь миллиардов рублей.

Ранее генпрокурор России заявил, что добьется ответственности для виновных в масштабном ущербе от паводков в регионах страны. Генпрокурор заявил, что одной из причин масштабных затоплений стало неприменение гидрологической сети, при помощи которой специалисты прогнозируют паводок. На момент проверки в 2023 году не работала пятая часть из тысячи входящих в нее автоматизированных комплексов и постов, а средства измерения расхода воды не использовались.

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      Екатерина Кашурникова
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