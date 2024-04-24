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17:30, 24 апреля 2024Наука и техника

Rocket Lab запустила малый южнокорейский спутник Neonsat-1

Компания Rocket Lab запустила малый южнокорейский спутник Neonsat-1

Кадр: SciNews / YouTube

Компания Rocket Lab запустила малый южнокорейский спутник Neonsat-1 и космический аппарат (КА) с солнечным парусом Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) в интересах НАСА. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Ракета Electron стартовала с площадки в Новой Зеландии. КА Neonsat-1 был выведен на околоземную орбиту высотой 520 километров, ACS3 — на орбиту высотой более 1000 километров.

100-килограммовый Neonsat-1 предназначен для получения изображений поверхности Земли. В планы Южной Кореи входит запуск еще десяти таких КА. Основная задача кубсата ACS3 — развертывание солнечного паруса площадью 80 квадратных метров, что позволит испытать новые композитные материалы.

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что Космические силы США в рамках миссии Victus Haze планируют отработать на околоземной орбите отражение атаки со стороны спутника условного противника — России или Китая. В данной миссии спутник, созданный и запущенный американской компанией Rocket Lab, будет преследовать космический аппарат, разработанный стартапом True Anomaly.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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