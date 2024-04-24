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21:45, 24 апреля 2024Бывший СССР

Рогов прокомментировал поставки оружия США на Украину словами «явка с повинной»

Рогов назвал явкой с повинной заявление Байдена о поставке оружия на Украину

Mauricio Campino / U.S. Air Force

Заявление президента США Джо Байдена о поставке военной помощи Украине в ближайшие часы — это «явка с повинной», заявил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета Владимир Рогов в комментарии РИА Новости.

«Байден фактически признался, что новые партии американского оружия уже давно находятся на Украине и поставлены туда незаконно с точки зрения законодательства США, еще до ободрения этого вопроса в конгрессе», — сказал он, подчеркнув, что заявление американского лидера выглядит как явка с повинной.

Рогов добавил, что если бы механизм передачи вооружений был бы запущен сегодня, как и объявлялось, то процесс занял бы значительно больше времени.

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24 апреля Байден утвердил законопроект о выделении Украине и другим союзникам — Израилю и Тайваню — военной помощи. Он заявил, что США будут готовы уже в ближайшие часы возобновить военные поставки Киеву.

Размер нового пакета помощи Украине составит около 61 миллиарда долларов. При этом больше трети от суммы (23 миллиарда) будут выделены на восполнение запасов США. 13,8 миллиарда предназначены для закупки вооружений для Украины, еще более 11 миллиардов — на «текущие военные операции США в регионе». 7,9 миллиарда уйдут на поддержание функционирования украинского правительства, а 26 миллионов — на надзор за предоставляемой помощью Киеву.

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      Сергей Грехов
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