Россиян предупредили об опасности использования грязных кондиционеров

Врач Терентьева: использование грязных кондиционеров может вызвать легионеллез

Кондиционеры, которые своевременно не чистят, служат благоприятной средой для размножения микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания. Об опасности их использования россиян предупредила руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева в разговоре с агентством РИА Новости.

«В фильтре кондиционера скапливаются пыль, бактерии, насекомые, пыльца растений. Если периодически его не чистить и не промывать решетки внутри кондиционера, там создаются благоприятные условия для размножения плесневых грибков, микроорганизмов, что может стать причиной развития аллергических реакций — ринита, конъюнктивита — и инфекционных заболеваний, самое известное из которых — легионеллез», — пояснила врач. Она добавила, что в этом случае существует риск обострения хронических заболеваний органов дыхания — тонзиллита, фарингита и бронхита. Для того чтобы предотвратить риски для здоровья, Терентьева посоветовала проверять состояние фильтров кондиционера раз в месяц, при необходимости промывая их.

В компании «Ситилинк» рассказали, что при использовании домашней сплит-системы самостоятельно можно провести только чистку внутреннего блока. Для обработки блока, находящегося снаружи, в целях безопасности стоит вызвать мастера. По словам представителя организации, наиболее оптимально проводить чистку внутреннего блока приблизительно раз в полгода, причем желательно сделать это перед началом сезона активного использования техники. Между тем внешний блок можно очищать раз в несколько лет.

Ранее в этот же день россиян призвали по приезде на дачу тщательно проверить состояние дома, чтобы избежать пожара.