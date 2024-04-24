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13:49, 24 апреля 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности использования грязных кондиционеров

Врач Терентьева: использование грязных кондиционеров может вызвать легионеллез

Фото: Unsplash

Кондиционеры, которые своевременно не чистят, служат благоприятной средой для размножения микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания. Об опасности их использования россиян предупредила руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева в разговоре с агентством РИА Новости.

«В фильтре кондиционера скапливаются пыль, бактерии, насекомые, пыльца растений. Если периодически его не чистить и не промывать решетки внутри кондиционера, там создаются благоприятные условия для размножения плесневых грибков, микроорганизмов, что может стать причиной развития аллергических реакций — ринита, конъюнктивита — и инфекционных заболеваний, самое известное из которых — легионеллез», — пояснила врач. Она добавила, что в этом случае существует риск обострения хронических заболеваний органов дыхания — тонзиллита, фарингита и бронхита. Для того чтобы предотвратить риски для здоровья, Терентьева посоветовала проверять состояние фильтров кондиционера раз в месяц, при необходимости промывая их.

В компании «Ситилинк» рассказали, что при использовании домашней сплит-системы самостоятельно можно провести только чистку внутреннего блока. Для обработки блока, находящегося снаружи, в целях безопасности стоит вызвать мастера. По словам представителя организации, наиболее оптимально проводить чистку внутреннего блока приблизительно раз в полгода, причем желательно сделать это перед началом сезона активного использования техники. Между тем внешний блок можно очищать раз в несколько лет.

Ранее в этот же день россиян призвали по приезде на дачу тщательно проверить состояние дома, чтобы избежать пожара.

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      Полина Кислицына
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