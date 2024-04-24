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15:35, 24 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали способ обустроить рабочее место дома

Эксперты при оформлении домашнего офиса посоветовали обратить внимание на свет

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Россиянам при оформлении домашнего офиса рекомендуется обратить внимание на освещение, расположение и покрытие пола. Такими советами поделились эксперты «Вечерней Москвы».

Есть два подхода при обустройстве домашнего офиса. В первом случае ремонт делается с нуля. Тогда необходимо вписать рабочее место в уже существующий интерьер. В этом случае пространство можно обустроить максимально комфортно. Во втором случае придется идти на компромисс, при этом трат будет значительно меньше.

Создавая новый дизайн-проект домашнего офиса, важно обратить внимание на его расположение. В идеале рабочее место будет находиться в кабинете или в отдельном помещении. Покрытие пола должно позволять стулу легко перемещаться по нему, чтобы было удобно садиться и вставать. Желательно также, чтобы стул не скользил. Рядом со столом рекомендовали расположить окно, чтобы свет из него падал сбоку. Это поможет избавиться от бликов или теней на экране компьютера. Также нужна искусственная система — с общим фоном и точечными светильниками. Розетки и органайзеры должны обеспечивать быстрый и удобный доступ, но при этом не мешать.

Ранее в сервисе поиска специалистов «Профи» подсчитали, что для накопления на капремонт в квартире россиянину потребуется отказаться от 1,6 тысячи чашек кофе.

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      Мария Черкасова
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