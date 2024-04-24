16:44, 24 апреля 2024

Россиянам предложили «беспроигрышный вариант» вывода средств из Индии

Рупии россиян предложили использовать для бизнеса Индии с другими странами

Фото: Mukesh Gupta / Reuters

Принадлежащие российским поставщикам рупии, которые скопились на счетах индийских банков, предлагается использовать при оплате экспорта в третьи страны. Бизнес, с которым будут расплачиваться этими средствами за поставки в Индию, будет потом платить россиянам уже в другой валюте, считает глава учрежденной Минпромторгом азиатской страны Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) доктор Аджай Сахай. Его мнение приводит ТАСС.

По словам специалиста, задуманное является «беспроигрышным вариантом для обеих сторон». Идея сейчас обсуждается с правительством Индии.

Говоря о суммах, которые находятся на счетах россиян в индийских банках, Сахай не назвал конкретные объемы, отметив, что речь идет о миллиардах рупий. Директор FIEO рассказал, что торговля с Россией в валюте страны продолжается и сейчас, но ведется «в небольших объемах».

Ранее стало известно, что стремление Индии использовать национальную валюту для оплаты закупаемой нефти пока не нашло сторонников. Крупнейшими поставщиками нефти в страну являются Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия, у которой рупии накапливаются в местных банках. Долларовые платежи затруднены из-за санкций и ценового потолка, введенного странами G7 и их союзниками, а вывести индийскую валюту у российских компаний не получается из-за особенностей местного законодательства.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      Миллионер захотел заработать миллион долларов с нуля без денег и дома и не смог

      Планы Макрона по отправке войск на Украину объяснили

      В США рассказали о ценности трофейного Leopard 2

      Россиянам предложили «беспроигрышный вариант» вывода средств из Индии

      Пассажирский лайнер почти столкнулся с четырьмя самолетами из-за диспетчера

      Россиянина задержали за подготовку подрыва объекта энергетической инфраструктуры

      «Калашников» представил мини-дрон «Каракурт»

      В WhatsApp появится новая функция

      Лукашенко стал кандидатом на пост председателя ВНС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше