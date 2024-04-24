Россиянам предложили «беспроигрышный вариант» вывода средств из Индии

Рупии россиян предложили использовать для бизнеса Индии с другими странами

Принадлежащие российским поставщикам рупии, которые скопились на счетах индийских банков, предлагается использовать при оплате экспорта в третьи страны. Бизнес, с которым будут расплачиваться этими средствами за поставки в Индию, будет потом платить россиянам уже в другой валюте, считает глава учрежденной Минпромторгом азиатской страны Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) доктор Аджай Сахай. Его мнение приводит ТАСС.

По словам специалиста, задуманное является «беспроигрышным вариантом для обеих сторон». Идея сейчас обсуждается с правительством Индии.

Говоря о суммах, которые находятся на счетах россиян в индийских банках, Сахай не назвал конкретные объемы, отметив, что речь идет о миллиардах рупий. Директор FIEO рассказал, что торговля с Россией в валюте страны продолжается и сейчас, но ведется «в небольших объемах».

Ранее стало известно, что стремление Индии использовать национальную валюту для оплаты закупаемой нефти пока не нашло сторонников. Крупнейшими поставщиками нефти в страну являются Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия, у которой рупии накапливаются в местных банках. Долларовые платежи затруднены из-за санкций и ценового потолка, введенного странами G7 и их союзниками, а вывести индийскую валюту у российских компаний не получается из-за особенностей местного законодательства.