Экспортеры не захотели продавать нефть Индии за рупии

Индия не смогла наладить закупки нефти за рупии на фоне высоких издержек

Стремление Индии использовать национальную валюту для оплаты закупаемой нефти пока не нашло сторонников на фоне сложностей с репатриацией средств и высоких издержек, связанных с конвертацией валют, пишет Economic Times со ссылкой на сообщение министерства нефти страны.

В материале отмечается, что в течение прошлого финансового года расчеты в рупиях по этой причине не производились, хотя в июле 2022-го ЦБ страны на фоне доллара как валюты по умолчанию для всех нефтяных контрактов разрешил использование нацвалюты для расчетов в этой сфере.

В то время как внутреннее производство удовлетворяет менее 15 процентов потребностей Индии в нефти, страна является третьим по величине потребителем энергии в мире. В 2022-2023 финансовом году она потратила на импорт сырой нефти 157,5 миллиарда долларов.

Крупнейшими поставщиками нефти в Индию являются Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия, у которой рупии накапливаются в банках. Долларовые платежи затруднены из-за санкций и ценового потолка, введенного странами G7 и их союзниками, а вывести индийскую валюту у российских компаний не получается из-за особенностей местного законодательства.

В результате в основном платежи идут в дирхамах (валюта ОАЭ), а предложения россиян рассчитываться в китайских юанях в Индии отвергают из-за плохих отношений с этой страной. В сентябре глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что «накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения», а Индия хочет, чтобы россияне инвестировали их внутри страны.