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13:12, 25 декабря 2023Экономика

Экспортеры не захотели продавать нефть Индии за рупии

Индия не смогла наладить закупки нефти за рупии на фоне высоких издержек

Фото: Parth Sanyal / Reuters

Стремление Индии использовать национальную валюту для оплаты закупаемой нефти пока не нашло сторонников на фоне сложностей с репатриацией средств и высоких издержек, связанных с конвертацией валют, пишет Economic Times со ссылкой на сообщение министерства нефти страны.

В материале отмечается, что в течение прошлого финансового года расчеты в рупиях по этой причине не производились, хотя в июле 2022-го ЦБ страны на фоне доллара как валюты по умолчанию для всех нефтяных контрактов разрешил использование нацвалюты для расчетов в этой сфере.

В то время как внутреннее производство удовлетворяет менее 15 процентов потребностей Индии в нефти, страна является третьим по величине потребителем энергии в мире. В 2022-2023 финансовом году она потратила на импорт сырой нефти 157,5 миллиарда долларов.

Крупнейшими поставщиками нефти в Индию являются Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия, у которой рупии накапливаются в банках. Долларовые платежи затруднены из-за санкций и ценового потолка, введенного странами G7 и их союзниками, а вывести индийскую валюту у российских компаний не получается из-за особенностей местного законодательства.

В результате в основном платежи идут в дирхамах (валюта ОАЭ), а предложения россиян рассчитываться в китайских юанях в Индии отвергают из-за плохих отношений с этой страной. В сентябре глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что «накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения», а Индия хочет, чтобы россияне инвестировали их внутри страны.

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      Дмитрий Воронин
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