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21:03, 24 апреля 2024Экономика

Россияне сравнили бурю в Греции с обычной весной в Петербурге

Россияне сравнили песчаную бурю в Афинах с обычной весной в Санкт-Петербурге

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Россияне сравнили песчаную бурю, которая обрушилась на Афины, с обычной весной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Проживающий в Греции россиянин Павел отметил, что пылевое облако «выглядело жутко», но ситуация лучше, чем кажется. «Это не так страшно, весной в Петербурге переметы наваленного за зиму песка сильнее, грязнее и дольше докучают. Сейчас небо почти чистое, только автомобили и балконы в красной пыли», — пояснил он.

Другой собеседник издания, Александр, добавил, что местным жителям приходится часто убирать пыль с поверхностей, однако в остальном буря никак не повлияла на их жизнь. Некоторые начали носить маски, но таких людей мало. По его словам, пыль наблюдалась и раньше, но атмосфера не приобретала желтый оттенок.

В среду, 24 апреля, юг Греции накрыла мощная песчаная буря из Сахары. Из-за нее небо над Афинами окрасилось в оранжевый цвет.

Ранее мощная пыльная буря обрушилась на Ростовскую область.

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      Александра Качан
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