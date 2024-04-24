Россиянин сломал установленные на улице портреты участников ВОВ и поплатился

В Ростовской области сломали портреты ветеранов ВОВ, виновник решил пойти на СВО

В Ростовской области 18-летний житель региона сломал установленные на улице портреты участников Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, незадолго до этого россиянин поругался с девушкой и матерью. Выместить злость он решил на портретах ветеранов. Вскоре после этого его задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Молодой человек раскаялся в совершенном им деянии. Он заявил, что после прохождения срочной службы хотел уйти на спецоперацию.

Ранее в Волгограде пьяный турист прикурил от Вечного огня и осквернил память о ветеранах. Мужчину поместили под административный арест, ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, до года исправительных работ или до трех месяцев ареста.